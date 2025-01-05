ارتفاع جرائم الاعتداءات في السكك الحديدية الألمانية خلال 2024

ارتفع عدد جرائم الإيذاء البدني في محطات السكك الحديدية الألمانية في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 مقارنة بعام 2023 بأكمله.

وأعلنت الشرطة الاتحادية في بوتسدام في تقرير اليوم الأحد أنه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الماضي تم تسجيل حوالي 10 آلاف و600 حادثة، مقابل تسجيل 10 آلاف و115 حادثة في عام 2023 بأكمله.

وبلغ عدد الاعتداءات المبلغ عنها داخل قطارات 2661 حالة بحلول نهاية أكتوبر 2024 - وهو نفس العدد تقريبا في عام 2023 بأكمله.

وفي عام 2024 وقعت معظم الحوادث - حوالي 1418 حادثة - في قطارات النقل الإقليمي، و171 حادثة في القطارات عالية السرعة.

وقالت متحدثة باسم شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان": "نحن - مثل السلطات - نلاحظ انخفاضا مستمرا في سقف العنف".

ويتردد على السكك الحديدية يوميا حالي 20 مليون مسافر وزائر في 5700 محطة على مستوى ألمانيا. وبحسب البيانات، يعمل على تأمين السكك الحديدية نحو 6 آلاف فرد من الشرطة الاتحادية وحوالي 4500 فرد أمن لدى "دويتشه بان" على مدار الساعة.

وتعد سرقة حقائب السفر وحقائب اليد مشكلة أمنية أيضا في السكك الحديدية، حيث سجلت الشرطة الاتحادية 10 آلاف و185 جريمة من هذا النوع في محطات القطارات بحلول نهاية أكتوبر الماضي، و10 آلاف و118 جريمة مماثلة داخل القطارات. وهذا يمثل زيادة طفيفة مقارنة بالعام السابق بأكمله، وفقا للبيانات.

وكانت سرقة حقائب السفر وحقائب اليد مشكلة خاصة في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي في القطارات عالية السرعة (3300 حالة)، وكذلك قطارات النقل الإقليمي (3087 حالة)، وفقا للشرطة الاتحادية. وقالت الشرطة إن الإحصائيات تغطي جميع شركات السكك الحديدية.