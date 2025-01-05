رئيس كوريا الجنوبية يعلن عن اتخاذ خطوات قانونية ضد المتورطين في المحاولة الفاشلة لاحتجازه

في أعقاب المحاولة الفاشلة من قبل السلطات الكورية الجنوبية لاحتجاز الرئيس الموقوف عن العمل، يون سوك يول،أعلن عن اتخاذ خطوات قانونية ضد هؤلاء المتورطين في محاولة احتجازه، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأحد.

ونقلت يونهاب عن محامي يون قوله إنه يعتزم رفع شكوى، غدا الاثنين، ضد حوالي 150 من مسؤولي إنفاذ القانون، بما في ذلك رئيس وكالة مكافحة الفساد، التي تتعامل مع قضيته بشأن إعلان الأحكام العرفية.

يشار إلى أن العشرات من المحققين العاملين، في مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين ، حاولوا تنفيذ مذكرة توقيف من المحكمة لاعتقال يون، أمس الأول الجمعة، بعد أن تجاهل ثلاثة استدعاءات للاستجواب بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر.

غير أن حوالي 200 من أفراد الجيش وقوات الأمن عرقلوا الوصول إلى المقر الرئاسي، مما دفع مسؤولي مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين إلى أن يقفلوا راجعين بعد ذلك بحوالي خمس ساعات ونصف.