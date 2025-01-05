الدفاعات الجوية الروسية تسقط 61 طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 61 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 61 طائرة مسيرة، منها 37 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و20 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، واثنتين فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود وواحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.