زيلينسكي يؤكد تكبد القوات الروسية خسائر فادحة في كورسك

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة في القتال بمنطقة كورسك جنوب روسيا.

وفي خطابه المسائي المصور أمس السبت، نقل زيلينسكي عن قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي قوله في تقرير إن معارك دارت بالقرب من بلدة ماخنوفكا القريبة من الحدود الأوكرانية.

وأضاف زيلينسكي، في المعارك التي دارت أمس واليوم بالقرب من قرية واحدة فقط وهي ماخنوفكا في منطقة كورسك، خسر الجيش الروسي ما يصل إلى كتيبة من جنود المشاة وقوات المظلات.

ولم يقدم زيلينسكي تفاصيل محددة، ويمكن أن يختلف حجم الكتيبة لكنها تتألف عموما من عدة مئات من الجنود.

وذكر زيلينسكي أن "معارك ضارية" اندلعت على امتداد خط المواجهة البالغ طوله ألف كيلومتر، وأن القتال احتدم بالقرب من مدينة بوكروفسك.

وأضاف أن القوات الروسية "تواصل نشر أعداد كبيرة من قواتها واستخدامهم في الهجمات".