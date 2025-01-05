البحرية الكورية الجنوبية تجري أول مناوراتها في 2025

أعلنت البحرية الكورية الجنوبية اليوم الأحد أنها أجرت أول تدريباتهاالبحرية في عام 2025 في جميع البحار المحيطة بالبلاد في الشرق والغرب والجنوب.

وقالت البحرية إن التدريبات أجريت يوم الجمعة، وشاركت فيها تسع سفن بحريةوطائرتان من الأسطول الأول في البحر الشرقي والأسطول الثاني في البحر الأصفروالأسطول الثالث من البحر الجنوبي في المياه قبالة الساحل الجنوبي، بحسب وكالةأنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأجرت المدمرة "جوانجايتو" الكبرى والفرقاطة"تشونتشيون" وأصول أخرى من الأسطول الأول تدريبات مضادة للغواصاتوتدريبات مضادة للسفن بالذخيرة الحية ومناورات تكتيكية.

كما شاركت في التدريبات فرقاطات من الأسطول الثاني وسفينة دورية بصواريخموجهة ومروحية للعمليات البحرية من طراز إيه دبليو-159.

وقام الأسطول الثالث بحشد فرقاطة جيونجنام وأصول أخرى للمشاركة فيالتدريبات.

وأشرف يانج يونج-مو، رئيس أركان القوات البحرية، على التدريبات على متنطائرة دورية بحرية من طراز بي -8 إيه، وأمر "بالحفاظ على وضع استعداد قوي منخلال التدريب على البيئة الفعلية"، وفقا للبحرية.