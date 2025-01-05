ماليزيا تبعد قاربين يحملان 300 مهاجر من ميانمار

قال مسؤول كبير في خفر السواحل الماليزي إن قواته اصطحبت قاربين يحملان نحو300 مهاجر غير شرعي من ميانمار بعيدا عن مياهها بعد أن وجدوا في حالة من الإعياءبسبب نقص الغذاء والماء.

وذكر خفر السواحل أن السلطات قدمت للمهاجرين إمدادات غذائية ومياه شربنظيفة بعد اكتشاف القاربين يوم الجمعة على بعد ميلين بحريين جنوب غربي ساحل جزيرةلنكاوي السياحية الماليزية.

وقال المدير العام لخفر السواحل الماليزي محمد روسلي عبد الله في بيان أمسالسبت "نتعاون بشكل وثيق مع وكالات إنفاذ القانون التايلاندية للحصول علىمعلومات إضافية عن حركة القوارب".

واعتقلت الشرطة الماليزية يوم الجمعة 196 مهاجرا غير شرعي من ميانمار بعدأن رسا قاربهم على شاطئ في جزيرة لنكاوي. وقالت الشرطة إنه يعتقد أن جميعالمهاجرين، ومن بينهم 71 طفلا و57 امرأة، من الروهينجا.

وقالت الشرطة في بيان منفصل يوم الجمعة إن جميع المهاجرين المعتقلين تمنقلهم لتوثيق حالتهم الصحية وفحصهم.