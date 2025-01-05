من بينهم ميسي..بايدن يمنح وسام الحرية الرئاسي لهيلاري كلينتون وآخرين

منح الرئيس الأمريكي جو بايدن وسام الحرية الرئاسي لوزيرة الخارجية السابقةهيلاري كلينتون والطاهي خوسيه أندريس والممثل مايكل جيه فوكس والناشطة في مجالالحفاظ على البيئة جين جودال في أحد أعماله الرسمية الأخيرة في منصبه.

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ومن بين أبرز الحاصلين على الوسام الطاهي خوسيه أندريس، مؤسس منظمة"وورلد سنترال كيتشن" الخيرية التي أطعمت عشرات الأشخاص في مناطقالصراع، بما في ذلك في غزة، حيث قُتل بعض عمال الإغاثة التابعين لها في العامالماضي.

كما منح بايدن، الذي يغادر البيت الأبيض في 20 يناير كانون الثاني، عندمايتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه، ما يعتبر أعلى وسام مدني أمريكي إلىبونو، الناشط المدافع عن حقوق الإنسان ومغني فرقة يو 2 ومصمم الأزياء رالف لورينو"رجل العلوم" بيل ناي، والممثل دنزل واشنطن، ونجم كرة السلة إيرفين"ماجيك" جونسون، وآنا وينتور رئيسة تحرير مجلة فوج.

كما منح بايدن الوسام للاعب كرة القدم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي الذيلم يحضر الحفل بسبب تضارب في المواعيد. ومنح بايدن أيضا المستثمر والمليارديرالأمريكي جورج سوروس الوسام، لكنه لم يحضر الحفل وتسلمه ابنه أليكس بدلا منه.

ومن بين الآخرين الذين حصلوا على الوسام الناشطة الراحلة المدافعة عنالحقوق المدنية فاني لو هامر وآش كارتر، وزير الدفاع الأسبق وروبرت ف. كينيدي عضومجلس الشيوخ الراحل وشقيق الرئيس الراحل جون ف. كينيدي وجورج رومني، رجل الأعمالوحاكم ولاية ميشيجان الأسبق الذي تسلم ابنه ميت رومني الوسام نيابة عنه.

ووصف بايدن الحاصلين على وسام الحرية بأنهم مجموعة من "الأشخاصالاستثنائيين بحق" الذين بذلوا جهودهم في تشكيل قضية وثقافة أمريكا.