محققون في كوريا الجنوبية يطلبون من الرئيس المؤقت اعتقال يون

جدد محققون في كوريا الجنوبية طلبهم من تشوي سانج-موك القائم بأعمال رئيس البلاد اليوم السبت إصدار أمر لجهاز الأمن الرئاسي بالامتثال لأمر اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول.

ومنع الحرس الرئاسي وقوات عسكرية أمس الجمعة السلطات من اعتقال يون في مواجهة استمرت ست ساعات داخل المجمع الذي يقيم فيه يون، وكان قد صدر بحقه أمر الاعتقال بعد محاولته فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي.

وقال مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين، الذي يحقق في هذه القضية، اليوم السبت إنه طلب مرة أخرى من وزير المالية القائم بأعمال رئيس البلاد إصدار أمر لجهاز الأمن الرئاسي بالتعاون فيما يتعلق بأمر الاعتقال.

وأحجم متحدث باسم وزارة المالية عن التعليق.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الشرطة طلبت من رئيس جهاز الأمن الرئاسي بارك تشونغ جون المثول لاستجواب يوم الثلاثاء.

وأحدث إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر كانون الأول صدمة في البلاد وأدى إلى صدور أول مذكرة اعتقال لرئيس كوري جنوبي في المنصب.