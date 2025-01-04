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العالم

مقتل وإصابة 23 شخصاً في حريق بسوق في الصين

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رويترز

أعلن تلفزيون الصين المركزي اليوم السبت أن حريقا اندلع في سوق للخضروات في إقليم خبي بشمال الصين أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وقال التلفزيون إن السلطات تحقق في سبب الحريق الذي اندلع في مدينة تشانغجياكو والذي تسنى إخماده بعد ساعة واحدة من اندلاعه في حوالي الساعة 8:40 صباحا.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام أخرى على منصة ويبو الصينية سحبا ضخمة من الدخان الأسود وألسنة لهب كبيرة فوق السوق في منطقة تشياوكسي بالمدينة.

وذكر موقع بيانات الشركات تشيتشاتشا أن السوق التي اندلع فيها الحريق وقالت بعض وسائل الإعلام إنها سوق ليغوانغ للخضروات افتتحت في 2011 وتبيع سلعا تتنوع من الفاكهة والمأكولات البحرية إلى الإلكترونيات.