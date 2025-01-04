الشركات الألمانية تعتزم الاستثمار في حماية المناخ رغم الغموض

يعتزم العديد من أصحاب الشركات في ألمانيا الاستثمار في حماية المناخ خلالعام 2025، إلا أن نسبة كبيرة منهم تفتقر لليقين في خطط سياسة الطاقة، وذلك بحسباستطلاع أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي لصالح اتحاد شركاتالاستشارات الألمانية "جينو فيرباند" في ديسمبر الماضي.

وأظهر الاستطلاع أن 6ر34% من إجمالي 755 رائد أعمال شملهم الاستطلاع يرونأن الظروف الإطارية لسياسة الطاقة في ألمانيا "سيئة للغاية" أو"سيئة".

وقيم ما يقرب من 27% من رواد الأعمال اليقين من خططهم في هذا الشأن بأنه"متوسط"، وقد صنف ما يقرب من 30% مستوى اليقين من الخطط على أنه"جيد" أو "جيد للغاية".

وقال المدير التنفيذي لمصرف "فولكس بنك" في هانوفر، يورجن فاخه:"حتى الشركات الكبيرة التي لديها طاقم كامل من المتخصصين في التحول المستدامتشعر بعدم اليقين"، مشيرا إلى أن الموارد المخصصة لمثل هذه الموضوعات فيالشركات المتوسطة محدودة للغاية.

وقالت 9ر66% من الشركات إنها تعتزم الاستثمار في كفاءة الطاقة والطاقةالمتجددة في العام الحالي. وكانت أوجه الاستثمار الأكثر شيوعا تحويل إمداداتالطاقة إلى الطاقة المتجددة وتجديد مباني الشركة على نحو يضمن ترشيد استهلاكالطاقة.

كما خطط عدد من الشركات لتحديث آلاتها أو تزويد أسطولها بالكهرباء. ومعذلك، يقول 7ر23% من رواد الأعمال إنهم لا يريدون الاستثمار في الاستدامة في عام2025.