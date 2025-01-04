مطار سان بطرسبرج الروسي يعلق الرحلات الجوية لضمان السلامة

قالت وكالة النقل الجوي الروسية (روسافياتسيا) إن مطار بولكوفو الروسي فيسان بطرسبرج أوقف مؤقتا وصول ومغادرة الرحلات الجوية اعتبارا من الساعة 7:45 صباحا(0445 بتوقيت جرينتش) اليوم السبت ضمانا لسلامة الطائرات المدنية.

ولم تذكر الوكالة سببا لقرار وقف الرحلات لكن مطارات روسية شهدت في السابقإغلاقات تلافيا لمخاطر تعرضها لضربات بطائرات مسيرة أوكرانية حلقت بالقرب منها.

وقال ألكسندر دروزدينكو حاكم منطقة لينينجراد الشمالية التي تقع بها سانبطرسبرج إن القوات الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين بالقرب من لوجا في خليج فنلندا.

وكتب ممثل لروسافياتسيا عبر تيليجرام "أوقف المطار مؤقتا وصول ومغادرةالرحلات الجوية... تتخذ أطقم الطائرات ومراقبة الحركة الجوية وخدمات المطار جميعالتدابير اللازمة لضمان سلامة الرحلات الجوية، وهذه هي الأولوية القصوى".