ارتفاع عدد إصابات الألعاب النارية في الفلبين إلى 771

ذكرت وزارة الصحة في الفلبين أن عدد الإصابات المتعلقة بالألعاب النارية، خلال موسم العطلات، بلغ 771 حالة إصابة، حتى الساعة السادسة من صباح اليوم السبت. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 6ر27%، مقارنة بـ604 حالات مسجلة، خلال نفس الفترة في عام 2024، حسب صحيفة ذا ستار الفلبينية اليوم.

وتابعت الوزارة أنه من بين تلك الحالات، تم تأكيد ثلاث حالات وفاة، بما في ذلك أول حالة وفاة مسجلة بسبب رصاصة طائشة، فقد توفي رجل/19 عاما/، من دافاو ديل نورت، بعد إصابته برصاصة أثناء احتفاله خارج منزله. وتم جمع البيانات من 62 مستشفى رئيسيا على مستوى البلاد، منذ 22 ديسمبر