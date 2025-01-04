قيادي في البرلمان الأوروبي يدعو إلى مواجهة خطط زيادة الرسوم الأمريكية

دعا زعيم كتلة حزب الشعب في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر، إلى اتخاذ إجراءات مضادة في أوروبا حال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة.

وقال السياسي الألماني في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية إن هذا من شأنه أن يؤثر على الشركات الرقمية الأمريكية، ضمن شركات أخرى. وأضاف: "علينا أن نفترض أن ترامب سينفذ بالضبط ما أعلنه: سيكون من الممكن فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على المنتجات الأوروبية قريبا للغاية".

ويتولى ترامب منصبه كرئيس للولايات المتحدة يوم 20 يناير الجاري. وذكر فيبر أنه يتعين على أوروبا أن تستعد لخطط ترامب "بثقة في النفس"، وقال:"نحن في نفس الحجم الاقتصادي للأمريكان، فكل منا يمثل أكثر من 20% من الناتج الاقتصادي العالمي. نحن قادرون أيضا على اتخاذ تدابير مضادة. تجني الشركات الرقمية الأمريكية الكثير من الأموال في الاتحاد الأوروبي ولا تدفع أي ضرائب تقريبا - وقد يكون ذلك بالتأكيد نقطة انطلاق".

وفي المقابل، أوضح فيبر أن الاتحاد الأوروبي لا يريد حربا تجارية، لأن هذا من شأنه أن يؤدي فقط إلى إضعاف الغرب بوجه عام أمام الصين، على سبيل المثال. وأوضح: "ما نحتاجه هو حلف شمال أطلسي اقتصادي. يجب أن نعرض على ترامب الوقوف معا ضد الصين".

وذكر فيبر أن السياسة بالنسبة للرئيس الأمريكي المنتخب "نوع من مصارعة الأذرع"، وأضاف: "لن يحترم ترامب أوروبا إلا إذا بدت واثقة وموحدة. الاتحاد الأوروبي وحده مسؤول عن القضايا الجمركية، ولا يوجد حق نقض من دول منفردة، وهذا يجعلنا أقوياء"