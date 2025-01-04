كوريا الجنوبية تجمع نص التسجيل الصوتي للطائرة المنكوبة

أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية في بيان أن المحققين يتوقعون أن يجمعوا اليوم السبت النص الكامل لمسجل صوت قمرة القيادة الذي تم انتشاله من حطام الطائرة بوينغ 737-800 التابعة لشركة جيجو إير والتي تحطمت يوم الأحد في كوريا الجنوبية.

وأضافت الوزارة أن المحققين انتشلوا أحد محركي الطائرة ويعتزمون انتشال الآخر اليوم مع فحص ذيل الطائرة وأجهزة هبوطها في موقع الحادث.

وقالت إنها ستطالب بإجراءات تصحيحية فورية إذا توصلت إلى وجود مشكلات بينما تجري فحوصا لكل الطائرات بوينغ 737-800 التي تشغلها الخطوط الجوية الكورية.