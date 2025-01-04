قلق ألماني إزاء تأييد ماسك لحزب البديل اليميني المتطرف

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس ونائبه روبرت هابيك عن قلقهما إزاء دعم ملياردير التكنولوجيا الأمريكي إيلون ماسك لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف قبل الانتخابات المقبلة في فبراير في ألمانيا.

وقال شولتس الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لمجلة شتيرن في موضوع نشرته اليوم السبت، إنه على الرغم من أنه غير منزعج من هجوم ماسك عليه وعلى السياسيين الألمان الآخرين، إلا أن دعم ماسك لليمين المتطرف أكثر إثارة للقلق.

وأضاف شولتس أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق من تلك الإهانات هو حقيقة أن ماسك يدعم حزبا يمينيا متطرفا جزئيا مثل حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي يدعو إلى التقارب مع روسيا بوتين ويسعى إلى إضعاف العلاقات عبر الأطلسي".

كما حذر هابيك، مرشح حزب الخضر للانتخابات المقبلة، ماسك، وهو داعم قوي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من التدخل في الانتخابات الألمانية.

وردا على سؤال من مجلة شبيجل الإخبارية عما إذا كان ماسك يشكل تهديدا لألمانيا، قال هابيك" ابتعد عن ديمقراطيتنا، سيد ماسك".

وتابع هابيك "الجمع بين الثروة الهائلة والسيطرة على المعلومات والشبكات واستخدام الذكاء الاصطناعي والإرادة لتجاهل القواعد هو هجوم مباشر على ديمقراطيتنا".

وكانت المرشحة الرئيسية للانتخابات البرلمانية الألمانية عن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، أليس فايدل، قد قالت في وقت سابق إنها تتوقع إجراء حوار مباشر عبر الإنترنت مع الملياردير إيلون ماسك في 9 يناير.

وأثار ماسك الجدل مؤخرا عندما تدخل في السياسة الألمانية بإعرابه عن تأييده الكامل لحزب البديل من أجل ألمانيا في مقال رأي في عدد يوم الأحد الماضي لصحيفة دي فيلت.

وكان ترامب قد أعلن أيضا أن ماسك سيكون له دور رسمي في الإدارة الأمريكية المقبلة.

وقالت فايدل، في منشور على منصة إكس، إن المحادثة بينها وبين ماسك ستتم عبر منصة إكس المملوكة لماسك، ومن المقرر أن تبدأ الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي (18.00 بتوقيت غرينتش) يوم 9 يناير.

وأكد دانييل تاب، المتحدث باسم فايدل لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن "الموضوعات الرئيسية ستتمحور حول حرية التعبير وأفكار حزب البديل من أجل ألمانيا بخصوص ألمانيا قابلة للبقاء."

ومن المتوقع أن يتم تقديم فايدل رسميا بعد يومين باعتبارها المرشح الرئيسي للحزب في مؤتمر وطني لحزب البديل من أجل ألمانيا قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 23 فبراير.

وقال المتحدث باسم فايدل إن هناك اتصالات منتظمة بين فريق ماسك وحزب البديل من أجل ألمانيا منذ شهور الآن، رغم أنه لم يتم لقاء شخصي بين فايدل وماسك حتى الآن.

إلا أن المتحدث باسم حزب البديل من أجل ألمانيا نفى شائعة بأن فايدل قد تحضر حفل تنصيب ترامب في واشنطن في 20 يناير. وأضاف أن فايدل ستكون مشغولة بالحملة الانتخابية قبل الانتخابات الألمانية.