وزير الخارجية الأمريكي يبدأ اليوم زيارة إلى كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة إن الوزير أنتوني بلينكن سيزور كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا من الرابع إلى التاسع من يناير الجاري وسط أزمة سياسية في سول. منعت قوات الحرس الرئاسي والجيش في كوريا الجنوبية السلطات أمس الجمعة من اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول، الذي يخضع لتحقيق جنائي بتهمة التمرد بسبب محاولته إعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر كانون الأول 2024.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن سيلتقي مع كبار المسؤولين في الحكومة الكورية الجنوبية وسيناقش كيفية "تعزيز الجهود الرئيسية لدعم منطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمفتوحة والمزدهرة، فضلا عن الجهود الثلاثية مع اليابان".

ووفقا لبيان الوزارة، سيناقش بلينكن في فرنسا التحديات في الشرق الأوسط وأوروبا في ظل الجهود الجارية لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.