إيلون ماسك يستضيف زعيمة اليمين الألمانية في مقابلة على الهواء مباشرة

أعلنت المرشحة الرئيسية للانتخابات البرلمانية الألمانية عن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، أليس فايدل، أنها تتوقع إجراء حوار مباشر عبر الإنترنت مع الملياردير إيلون ماسك في 9 يناير.

وقد أثار إيلون ماسك، وهو مستشار مقرب من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ومانح رئيسي لحملته الانتخابية، الجدل مؤخرا عندما تدخل في السياسة الألمانية بإعرابه عن تأييده الكامل لحزب البديل من أجل ألمانيا في مقال رأي في عدد يوم الأحد الماضي لصحيفة دي فيلت.

وكان ترامب قد أعلن أيضا إن ماسك سيكون له دور رسمي في الإدارة الأمريكية المقبلة.

وقالت فايدل، في منشور على منصة إكس، إن المحادثة بينها وبين ماسك ستتم عبر منصة إكس المملوكة لماسك، ومن المقرر أن تبدأ الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش) يوم 9 يناير .

وقال دانييل تاب، المتحدث باسم فايدل لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "الموضوعات الرئيسية ستتمحور حول حرية التعبير وأفكار حزب البديل من أجل ألمانيا بخصوص ألمانيا قابلة للبقاء."

ومن المتوقع أن يتم تقديم فايدل رسميا بعد يومين باعتبارها المرشح الرئيسي للحزب في مؤتمر وطني لحزب البديل من أجل ألمانيا قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 23 فبراير.

وقال المتحدث باسم فايدل إن هناك اتصالات منتظمة بين فريق ماسك وحزب البديل من أجل ألمانيا منذ شهور الآن، رغم أنه لم يتم لقاء شخصي بين فايدل وماسك حتى الآن.

إلا أن المتحدث باسم حزب البديل من أجل ألمانيا نفى شائعة بأن فايدل قد تحضر حفل تنصيب ترامب في واشنطن في 20 يناير.

وأضاف أن فايدل ستكون مشغولة بالحملة الانتخابية قبل الانتخابات الألمانية.