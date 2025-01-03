ألمانيا تزيد البرامج المالية المخصصة للسوريين الراغبين في العودة

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الجمعة إن برلين تعتزم زيادة برنامج مالي للمواطنين السوريين الراغبين في العودة إلى بلدهم في أعقاب الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر .

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الجمعة إن برلين تعتزم زيادة برنامج مالي للمواطنين السوريين الراغبين في العودة إلى بلدهم في أعقاب الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر .

وأضاف المتحدث "نريد التوسع في البرنامج في المستقبل لمن يرغبون في الرحيل طوعا"، وذكر أن ألمانيا ستوفر نفقات سفر بقيمة 200 يورو (205 دولارات) وتكاليف بدء مشروع تجاري بقيمة ألف يورو لكل بالغ يرغب في مغادرة ألمانيا.

وتابع "أعتقد أن الوضع لا يزال غير واضح تماما بالنسبة لتحركات العودة بأعداد كبيرة".