إنقاذ العشرات من مبنى اشتعلت فيه النيران بكوريا الجنوبية

أكدت إدارة الإطفاء في كوريا الجنوبية أن ألسنة اللهب ودخانا كثيفا تصاعدت من مبنى من ثمانية طوابق في مدينة سيونغنام اليوم الجمعة ما أدى إلى نقل 12 شخصا إلى المستشفى بسبب استنشاق الدخان كما تم إنقاذ نحو 30 شخصا كانوا عالقين داخل المبنى.

وأرسلت الإدارة 82 من مركبات ومعدات الإطفاء للموقع في المدينة الواقعة جنوبي سول للسيطرة على الحريق بعد أن اندلع في مطعم في الطابق الأرضي من المبنى التجاري المزدحم والذي يضم أيضا حمام سباحة لتدريب الأطفال.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت قناة واي.تي.إن التلفزيونية أن هناك عدة أشخاص عالقون داخل المبنى، وعرضت لقطات تظهر دخانا أسود يغطي جزءا كبيرا من المبنى.