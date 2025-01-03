انضمام شركة تصنيع محركات إلى تحقيق تحطم طائرة بكوريا الجنوبية

انضمت شركة جنرال إلكتريك للطيران (جي.إي إيروسبيس)، التي صنع مشروعها المشترك محركات طائرة بوينغ التي تحطمت في أخطر كارثة طيران على الأراضي الكورية الجنوبية، إلى تحقيق بعد تمديد سول لمدة أسبوع عمليات فحص خاصة لجميع طائرات بوينغ 737-800، وعددها 101.

وذكر جو جونغ وان نائب وزير النقل لشؤون الطيران المدني أن الوزارة مددت عمليات التفتيش إلى 10 يناير عقب تحطم طائرة بوينغ 737-800 تشغلها شركة جيجو إير ومقتل 179 شخصا.

وأضاف "يعمل المحققون حاليا على معرفة سبب وقوع الحادث عن طريق جمع أجزاء اللغز".

وكان من المقرر في بادئ الأمر أن تنتهي أعمال الفحص اليوم الجمعة، لكن مسؤولا آخر في الوزارة قال إن عمليات فحص أخرى ستنظر في أمور مثل ما إذا كانت شركات الطيران أمضت وقتا كافيا في الصيانة وحصلت على الأجزاء اللازمة للإصلاحات.

ومحركات بوينغ 737-800 من تصنيع شركة سي.إف.إم إنترناشونال، وهي مشروع مشترك بين جي.إي إيروسبيس وشركة سافران الفرنسية. ولم يرد بعد ممثل إعلامي لجي.إي إيروسبيس على سؤال من رويترز عبر البريد الإلكتروني بشأن التحقيق.