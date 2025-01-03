الشرطة الهولندية تعتقل رجلا على صلة بإطلاق نار أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص

ألقت الشرطة في مدينة روتردام الهولندية يوم الخميس القبض على رجل يبلغ من العمر 24 عاما على صلة بإطلاق النار الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بالمدينة. وقالت الشرطة الهولندية إن وحدة تكتيكية ألقت القبض على المشتبه به في شرفة شقة، حيث تم العثور على سلاح ناري وتم مصادرته.

وما زال الدافع وراء عمليات القتل، التي قام فيها الرجل بإطلاق النار على ثلاثة أشخاص في الشارع على مدار أكثر من أسبوعين، غير واضح، حسبما أفادت الشرطة. وكانت الضحية الأخيرة، وهي رجل يبلغ من العمر 81 عاما، قد وجد مصابا بجروح خطيرة في حديقة للزهور صباح الخميس وتوفي لاحقا في المستشفى.

وفي وقت سابق، تم إطلاق النار على رجلين آخرين، أحدهما في سن 58 عاما والآخر في 63 عاما، في منطقة إيسيلموند في روتردام، ما أسفر عن وفاتهما. ولم تظهر التحقيقات أن الضحايا كان لديهم صلات بأي نشاط إجرامي، مما ينفي فرضية الهجوم المستهدف أو الصراع بين العصابات، حسبما أفاد مصدر لصحيفة "دي تيليجراف" الهولندية.

وكانت النيابة العامة قد عرضت في وقت سابق مكافأة قدرها 30 ألف يورو ( 30800 دولار) مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال الجاني.

ولم تكشف السلطات عن كيفية تحديد المشتبه به البالغ من العمر 24 عاما. وقبل الاعتقال، كانت الشرطة قد نشرت صورا للمشتبه به في إطار حملة بحث.

وتم إطلاق سراح رجل يبلغ من العمر 20 عاما من أمستردام كان قد تم توقيفه مؤقتا بعد التأكد من أنه ليس المشتبه به، حسبما أفادت الشرطة. وكانت الشرطة قد كثفت الدوريات في الأيام الأخيرة في المنطقة التي وقعت فيها الحوادث.