إطلاق نار عشوائي في نيويورك يوقع إصابات عديدة

أكد محقق في شرطة نيويورك لرويترز إصابة كثيرين في واقعة إطلاق نار عشوائي في منطقة كوينز بمدينة نيويورك في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، لكن لم ترد تقارير عن سقوط قتلى.

وقال إن تحقيقا يجرى في الواقعة التي حدثت في ملهى ليلي مساء أمس.

وعبر مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من الواقعة وشاركوا صورا تظهر انتشار الشرطة في الموقع.

وصدمت شاحنة حشدا في أحد الشوارع المزدحمة في نيو أورليانز في وقت مبكر من أول أيام العام الجديد، ما أسفر عن مقتل 15.

وانفجرت شاحنة من تصنيع شركة تسلا أمام فندق مملوك للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في لاس فيغاس، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة سبعة.

وتبذل السلطات جهودا حثيثة لتعقب عدد من المشتبه بهم فيما يتعلق بواقعتي نيو أورليانز ولاس فيغاس، كما تحقق في احتمال وجود دوافع إرهابية.