الكرملين: الظروف غير مهيأة لإنهاء الصراع في أوكرانيا

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليومالاثنين، أن الظروف غير مهيأة حاليًا لإنهاء الصراع في أوكرانيا أو أي من مراحله،بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول ما إذاكانت الظروف الحالية مهيأة لإنهاء الصراع في أوكرانيا أو أي من مراحله، أجاببيسكوف: "لا".

وفي وقت سابق، صرح بيسكوف، أن كييف لا تزال ترفض التفاوضمع موسكو ومبادرة أوربان (فيكتور رئيس الوزراء المجري) للسلام لم تغير الوضع.

وقال بيسكوف، خلال مقابلة، معلقا على رفض كييف لاقتراحرئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، للسلام: "الوضع هنا لا يتغير، نظام كييفلا يريد المفاوضات ويرفضها، وحتى الآن، لم يظهر أي رغبة في تغيير هذا الحظرالقانوني، لذلك، فإن الوضع هنا ثابت".

وفي وقت سابق، ذكر المحلل العسكري البريطاني ألكسندرميركوريس، أنه قبل بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا، يحتاج الغرب إلى تقييم الوضع فيمنطقة الصراع بشكل صحيح.

وأضاف ميركوريس، عبر قناته على موقع "يوتيوب"،أن "أي حسابات وأي تقييم لمستقبل هذه المفاوضات سيكون معيبًا للغاية دونالأخذ في الاعتبار حقيقة أن روسيا فازت في الواقع، وأن أوكرانيا ربما لم يتبق لهاسوى بضعة أشهر من المقاومة".