مقتل مهاجرين خلال محاولة لعبور القنال الإنجليزي

قالت السلطات الفرنسية إن ثلاثة مهاجرين على الأقل لقوا حتفهم في القنال الإنجليزي قبالة الساحل الشمالي لفرنسا اليوم الأحد لدى محاولة مجموعة تضم نحو 50 شخصا العبور في قارب صغير إلى بريطانيا.

وذكرت الهيئة البحرية الفرنسية المعنية بإدارة القنال في بيان إن الحادث وقع في منطقة سانجيت الساعة السادسة صباحا تقريبا (0500 بتوقيت جرينتش) خلال محاولات عبور من جانب مهاجرين كانوا يستهدفون الوصول إلى الساحل الجنوبي لإنجلترا.

وأكدت السلطات وفاة ثلاثة مهاجرين بعد العثور عليهم فاقدين للوعي، بينما تم إنقاذ 45 شخصا آخرين ويتلقون العلاج ومعظمهم يعانون من انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم.

وأضافت أن عملية البحث عن آخرين مستمرة.

ولقي عشرات المهاجرين حتفهم هذا العام خلال محاولات لعبور القنال، وهو أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم، في قوارب مكدسة للوصول إلى بريطانيا.

ووضع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، من حزب العمال الذي تولى السلطة بعد انتخابات يوليو ،ضمن الأولويات القضاء على الهجرة غير المشروعة من خلال التصدي للعصابات التي تهرب البشر عبر القنال.

وقالت أنجيلا إيجل وزيرة أمن الحدود واللجوء البريطانية في بيان اليوم الأحد "هذا الصباح فُقدت أرواح في البحر لأن مجرمين متحجري القلوب يديرون تجارة القوارب الصغيرة يحمّلون الناس في سفن غير صالحة للإبحار".

وأضافت أن الحكومة البريطانية تدعم السلطات الفرنسية في قيادة عملية التعامل مع الحادث الذي وقع في المياه الفرنسية.

وأظهرت بيانات حكومية في نوفمبر أن ما يقرب من 30 ألف شخص وصلوا إلى بريطانيا بقوارب صغيرة خلال عام حتى سبتمبر أيلول 2024. ووصل ما يقرب من 1500 شخص في الأيام الأربعة الماضية منذ عيد الميلاد.