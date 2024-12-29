وزارة النقل الكورية تكشف عن تحذير ما قبل كارثة سقوط الطائرة

كشفت وزارة الأراضي والنقل والبنية التحتية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد أن برج المراقبة في مطار موأن الدولي حذر طائرة جيجو إير من احتمال اصطدامها بالطيور قبل الهبوط مباشرة، وبعد دقيقة واحدة من التحذير، أطلقت الطائرة نداء استغاثة "ماي داي"، واصطدمت بجدار سياج المطار بعد خمس دقائق.

وفي إفادة حول الحادث، أوضح مدير سياسات الطيران بالوزارة، جو جونغ-وان، أن الطائرة حاولت الهبوط على المدرج 19 بدلاً من المدرج 01، واصطدمت بالسياج في الساعة 9:03 صباحاً دون استخدام عجلات الهبوط، مما أدى إلى اندلاع النيران بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وأشارت الوزارة إلى أن قائد الطائرة كان يحاول الهبوط على المدرج 01 عندما تلقى التحذير، وأطلق نداء الاستغاثة بعد وقت قصير، ورغم أن برج المراقبة أعطى الإذن بالهبوط في الاتجاه المعاكس، إلا أن الطائرة انزلقت واصطدمت بالسياج.

وأكدت الوزارة أن لجنة التحقيق جمعت سجلات الرحلة، وأن طول المدرج ليس السبب الرئيسي للحادث، حيث أن المدرج البالغ طوله 2,800 متر يستخدمه العديد من الطائرات.

وأوضحت أن السبب وراء عدد الضحايا الكبير هو الهبوط دون استخدام عجلات الهبوط واندلاع النيران، والتحقيقات جارية لتحديد السبب الدقيق للحادث.

وفي السياق نفسه أعلن الرئيس المؤقت تشوي سانغ-موك اليوم الأحد تحديد بلدة موأن الواقعة في جنوب غرب البلاد كمنطقة كوارث خاصة مؤهلة للحصول على دعم الدولة في أعقاب حادث تحطم طائرة مميت.

وأعلن "تشوي" عن ذلك بعد وصوله إلى مطار موأن الدولي في بلدة موأن على بعد 288 كيلومترا جنوب غرب سيئول.

كما أعلن القائم بأعمال الرئيس في كوريا الجنوبية خلال اجتماع طارئ اليوم الأحد الحداد الوطني حتى الرابع من يناير على قتلى طائرة الركاب المنكوبة في مطار موان الدولي.

وقالت سلطات مكافحة الحرائق إنه باستثناء شخصين تم إنقاذهما من الحادث، يفترض أن جميع من كانوا على متن الطائرة المنكوبة لقوا حتفهم.

وذكر الرئيس المؤقت خلال اجتماع حكومي عقد في موأن "ستركز الحكومة جميع القدرات المتاحة للتعامل مع الحادث ودعم أسر الضحايا وستخصص جميع الموارد الضرورية من خلال مقر مكافحة الكوارث والسلامة المركزي".

وأضاف "سنحقق بدقة في سبب الحادث ونضع تدابير وقائية لتجنب وقوع حوادث مماثلة في المستقبل".

وأمر الرئيس المؤقت الوكالات ذات الصلة باستخدام كل المعدات والأفراد والبنية الأساسية المتاحة "لإنقاذ ولو حياة واحدة أخرى"، حسبما ذكر مكتبه.

وكان على متن الطائرة المنكوبة 181 شخصا بما في ذلك 175 راكبا و6 أفراد من الطاقم.

هذا ويشغل تشوي منصب الرئيس المؤقت منذ يوم الجمعة، بعد أن صوتت الجمعية الوطنية على عزل رئيس الوزراء هان دوك-سو، الذي تم تعليق مهامه بعد أقل من أسبوعين من توليه منصب الرئيس بالوكالة عن الرئيس يون سيوك-يول في 14 ديسمبر.