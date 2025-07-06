مقاتلة إف 16 ترافق طائرة خرجت عن مجالها قرب نادي ترامب للجولف

ذكر الجيش الأمريكي في بيان أن مقاتلة أمريكية من طراز إف-16 اعترضت أمس السبت طائرة انتهكت حظر طيران مؤقت فوق نادي الجولف التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيدمينستر بولاية نيوجيرزي.

وأوضحت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية (نوراد) أن الواقعة، الذي حدثت حوالي الساعة 2:39 مساء (1839 بتوقيت جرينتش)، كانت خامس توغل غير مصرح به في المجال الجوي المحظور أمس السبت. وأكد متحدث أن المقاتلة كانت من طراز إف-16.

وأضافت القيادة في بيان لها أن طائرة تابعة لها أجرت مناورة تعرف باسم "الاقتراب التحذيري" لجذب انتباه الطيار المدني وتمت مرافقة الطائرة بأمان إلى خارج المنطقة.

ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق حتى الآن على الواقعة. وكانت القيادة أبلغت عن العديد من الوقائع المماثلة في الأسابيع القليلة الماضية وحثت طياري الطيران العام على التحقق من جميع الإخطارات قبل الإقلاع في تلك المنطقة.