زعيم الاشتراكيين في ألمانيا: من يهدد بالإرهاب يجب أن يغادر البلا

ذكر رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، لارس كلينجبايل، أن طالبي اللجوء الذين يهددون بالإرهاب يجب أن يغادروا البلاد.

وقال كلينجبايل في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية على خلفية الهجوم على سوق عيد الميلاد في ماجدبورج: "من يهدد بهجمات إرهابية سيفقد حقه في البقاء في ألمانيا"، مضيفا أنه قد تم بالفعل تشديد الإجراءات القانونية بما يخدم ذلك، وقال: "كل من يهدد بالإرهاب أو يمجده يجب أن يغادر البلاد".

وفي يوم الجمعة قبل الماضي اندفع رجل بسيارته وسط حشود في سوق عيد الميلاد بمدينة ماجدبورج، وقتل بذلك خمسة أشخاص وأصاب ما يصل إلى 235 فردا.

ومن المتوقع أن تنضم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، ورئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية هولجر مونش، ونائب رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) زينان زيلن إلى لجنة الشؤون الداخلية في البوندستاج غدا.

وقال كلينجبايل إنه يتوقع أن يتم طرح كل شيء على الطاولة من شأنه أن يساعد في كشف ملابسات الجريمة،