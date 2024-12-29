الرئيس الجورجي الجديد يؤدي اليمين الدستورية وسط أزمة سياسية

أدى ميخائيل كافالاشفيلي، وهو منتقد قوي للغرب، اليمين رئيسا لجورجيا اليوم الأحد وسط أزمة سياسية بعد أن علقت الحكومة محادثات طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في خطوة أثارت احتجاجات كبيرة.

وقالت الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي، وهي مؤيدة قوية للاتحاد الأوروبي، في خطاب تحدت فيه نتيجة الانتخابات أمام أنصارها خارج القصر الرئاسي إنها ستغادر المقر لكنها ستظل الرئيسة الشرعية للبلاد.

وتتمسك زورابيشفيلي بأن كافالاشفيلي لم يُنتخب بشكل شرعي، وتقول إنه اختير من قبل مشرعين جاؤوا عبر انتخابات برلمانية اتسمت بالتزوير في أكتوبر. وتدعم أحزاب المعارضة في جورجيا زورابيشفيلي.

ويقول حزب الحلم الجورجي الحاكم ومفوضية الانتخابات في البلاد إن انتخابات أكتوبر كانت حرة ونزيهة. ويصف الحزب كافالاشفيلي بأنه الرئيس الشرعي المنتخب.