تبرعات بأكثر من 615 ألف يورو لضحايا هجوم ماغدبورغ

أعلنت إدارة مدينة ماغدبورغ الألمانية عن جمع تبرعات بقيمة تزيد على 615 ألف يورو لضحايا هجوم الدهس الذي وقع في سوق عيد الميلاد بالمدينة وذويهم.

وأوضحت الإدارة أن التبرعات تم جمعها من أكثر من 5600 متبرع حتى الآن.

وفي 20 ديسمبر الجاري اندفع رجل - وهو طبيب من أصل سعودي جاء إلى ألمانيا عام 2006 - بسيارة "بي إم دبليو" كبيرة وسط حشود في سوق الكريسماس، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ما يصل إلى 235 آخرين.

وقالت رئيسة بلدية ماغدبورغ، زيمونه بوريس: "استعداد المواطنين للتبرع مثير للإعجاب وعلامة أخرى على التضافر الكبير والدعم الواسع والشعور الجمعي الذي نشعر به حاليا في العديد من الأماكن في ماغدبورغ".

ومن أجل ضمان وصول الدعم في أسرع وقت ممكن لضحايا الهجوم وأقاربهم، قامت المدينة وصندوق ادخار ماغدبورغ بإنشاء حساب لجمع التبرعات. وهناك أيضا حملات أخرى لجمع تبرعات لصالح ضحايا الهجوم.