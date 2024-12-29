الرئيس الكوري يتجاهل طلباً ثالثاً للاستجواب أمام هيئة مكافحة الفساد

لم يستجب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول لطلب ثالث للمثول للاستجواب أمام هيئة مكافحة الفساد، التي تحقق في مرسومه بشأن الأحكام العرفية، والذي أصدره في الثالث من ديسمبر.

وطبقا لمكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين، لم يحضر يون للاستجواب في المكتب في جواتشون، بحلول الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد، حسب شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وقال مسؤول بالمكتب إن يون لم يقدم بعد أي وثائق بشأن ممثليه للتحقيق أو يتشاور مع الأمن بشأن الاستجواب المقرر.

وتابع المسؤول أن يون يرفض أيضا استلام طلبات الاستدعاء التي أرسلها مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين ووثائق أخرى.

ولم يستجب يون سابقا لطلبين مماثلين من جانب فريق التحقيق لحضور جلسة استجواب في 18 و25 ديسمبر.