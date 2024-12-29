بوينج تقدم التعازي في ضحايا تحطم طائرة ركاب بكوريا الجنوبية

قدمت شركة بوينج لصناعة الطائرات التعازي لعائلات ضحايا الطائرة التي تحطمت في مطار موان الدولي بكوريا الجنوبية مما أدى إلى مقتل 96 شخصا على الأقل وفقا لأحدث الأرقام.

وقالت بوينج إنها على اتصال بشركة الطيران جيجو إير الكورية الجنوبية لمتابعة تطورات الحادث المأساوي الذي وقع في وقت سابق اليوم الأحد. وكانت جيجو إير قالت إن الطائرة المنكوبة من طراز بوينج 737-800.

وقدمت جيجو إير اعتذارا لعائلات الضحايا عن الحادث. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن دعم هذه العائلات يمثل أولوية قصوى في الوقت الراهن.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن إدارة الإطفاء قولها إنه لم يتم إنقاذ سوى اثنين ممن كانوا على متن الطائرة وعددهم 181 منهم 175 راكبا وستة من أفراد الطاقم.