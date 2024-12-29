السلطات الأسترالية تقيم الأضرار الناجمة عن حريق غابات في أحد المتنزهات

سعت السلطات في ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الأحد إلى احتواء وتقييم الأضرار الناجمة عن حريق كبير اجتاح متنزه جرامبيانز الوطني الأسبوع الماضي.

وقالت السلطات إن الحريق الذي غطى 74 ألف هكتار (182858 فدانا) تسبب في وقوع أضرار جسيمة بالقسم الشرقي من المتنزه الوطني.

ولا يزال التحذير من المخاطر ساريا في العديد من البلدات القريبة من المتنزه. وذكرت شبكة إيه بي سي نيوز المحلية أن من المتوقع أن يقوم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بجولة في أجزاء من المنطقة اليوم لتقييم الأضرار الناجمة عن الحريق.

وتحذر السلطات من موسم حرائق غابات شديد الخطورة خلال الصيف في أستراليا بعد عدة مواسم هادئة. ودمرت حرائق "الصيف الأسود" في عامي 2019 و2020 مساحة بحجم تركيا وأسفرت عن مقتل 33 شخصا.