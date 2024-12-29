الطقس السيء يتسبب في إلغاء آلاف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة

أدت أعاصير في جنوب شرق الولايات المتحدة وتراكم الجليد وهبوب الرياح على الساحل الغربي إلى تأخير أو إلغاء آلاف الرحلات الجوية في موسم العطلات في جميع أنحاء البلاد.

أفاد موقع تتبع الرحلات فلايت أوير بتأخير أكثر من 700 رحلة جوية في الولايات المتحدة أمس السبت وإلغاء أكثر من 200 رحلة أخرى.

وقال الموقع إنه تم تأخير حوالي ثلث الرحلات الجوية في مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي في أتلانتا، وتأخر ما يقرب من نصف الرحلات الجوية القادمة من مطار دالاس/فورت وورث الدولي ومطار جورج بوش الدولي في هيوستن.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية ووكالات إنفاذ القانون المحلية أن ما لا يقل عن 10 أعاصير ضربت ولايات تكساس ولويزيانا ومسيسيبي في جنوب شرق الولايات المتحدة أمس السبت، مما أدى إلى مقتل شخص واحد بالقرب من هيوستن.

وقال خبير الأرصاد الجوية آرون جليسون، من مركز التنبؤ بالعواصف التابع لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية "من المحتمل أن ترتفع هذه الأرقام".

تم الإبلاغ عن وفاة واحدة وأربع إصابات أمس السبت في مقاطعة برازوريا بولاية تكساس، على بعد حوالي 72 كيلومترا جنوبي هيوستن، وفقا لمكتب رئيس بلدية مقاطعة برازوريا.

ويقول المسؤولون إن منازل ومدارس كثيرة تضررت بشدة أو دمرت. وتُظهر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي أنقاضا متناثرة للمنازل وأشجارا محطمة وأعمدة كهرباء مبعثرة عبر الشوارع والمروج.

وفي الغرب، ضربت رياح قوية مع هبات تصل إلى 150 ميلا في الساعة في المرتفعات العالية لحوض بحيرة تاهو في كاليفورنيا و50 ميلا في الساعة على ارتفاعات أقل، المنطقة هذا الأسبوع مع توقع هطول أمطار غزيرة من سان فرانسيسكو إلى بورتلاند بولاية أوريجون، وففا لخبراء الأرصاد الجوية.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن من المتوقع هطول أمطار غزيرة قبل ليلة رأس السنة الجديدة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن "الرياح المدمرة قد تؤدي إلى اقتلاع الأشجار وتدمير خطوط الكهرباء مع احتمال حدوث انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي".