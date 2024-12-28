الثلوج توقف مظاهر الحياة الطبيعية في كشمير

ذكر مسؤولون أن مظاهر الحياة الطبيعية توقفت في كشمير، اليوم السبت، حيث تساقطت الثلوج على معظم المناطق، مما أدى إلى تعطيل الرحلات الجوية وحركة قطارات السكك الحديدية، وإغلاق الطريق السريع الوطني بين سريناجار وجامو.

وتم تسجيل تساقط ثلوج معتدلة إلى كثيفة في جميع أنحاء كشمير، منذ أمس الجمعة، بما في ذلك أول تساقط للثلوج في الموسم في مدينة سريناجار ومناطق سهول أخرى في الوادي، حسب وكالة برس تراست أوف إنديا الهندية للأنباء اليوم السبت.

وفي جنوب كشمير، تم تسجيل تساقط ثلوج كثيفة إلى كثيفة جدا في السهول، بينما شهدت سهول وسط كشمير تساقط ثلوج بشكل معتدل.