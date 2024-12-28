روسيا تعلن إحباط مؤامرة لقتل ضابط كبير ومدون عسكري

أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي اليوم السبت أنه أحبط مؤامرة من أوكرانيا لقتل ضابط روسي كبير ومدون عسكري موال لروسيا بقنبلة مخبأة في سماعة محمولة.

وقال جهاز الأمن الاتحادي، البديل الأساسي لجهاز المخابرات السوفييتي (كي.جي.بي)، إن مواطناً روسياً تواصل مع ضابط من وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية (جي.يو.آر) من خلال تطبيق تليغرام.

وأضاف أنه بناء على تعليمات ضابط الاستخبارات الأوكراني، حصل المواطن الروسي على قنبلة من مخبأ في موسكو.

وأوضح جهاز الأمن الروسي أن القنبلة، التي تعادل 1.5 كيلوغرام من مادة تي.إن.تي ومحشوة بكرات معدنية، كانت مخبأة في سماعة محمولة لتشغيل الموسيقى.

ولم يذكر جهاز الأمن الاتحادي اسم الضابط أو المدون اللذين كانا هدف المؤامرة. ولم يتسن الوصول إلى وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية للتعليق بعد.

وتقول أوكرانيا إن حرب روسيا ضدها تشكل تهديدا وجوديا للدولة وأوضحت أنها تعتبر عمليات "القتل المستهدف"، التي تهدف إلى إضعاف الروح المعنوية ومعاقبة أولئك الذين تعتبرهم كييف مذنبين بارتكاب جرائم حرب، مشروعة.

وتؤكد روسيا أن عمليات الاغتيال تصل إلى "أعمال إرهابية" غير قانونية وتتهم كييف باغتيال مدنيين مثل داريا دوجينا، ابنة أحد النشطاء القوميين في عام 2022.

وفي 17 ديسمبر، قتلت المخابرات الأوكرانية اللفتنانت جنرال إيجور كيريلوف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية في موسكو خارج المبنى الذي يضم شقته بتفجير قنبلة مثبتة في دراجة كهربائية.

وكانت كييف قد اتهمته بالترويج لاستخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة، وهو ما تنفيه موسكو.

‭‭ ‬‬وقال اللفتنانت جنرال المتقاعد كيث كيلوج، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المعين إلى أوكرانيا، لشبكة فوكس نيوز في 18 ديسمبر إن عمليات القتل تلك "ليست ذكية حقا" وتتمادى "إلى أبعد مما ينبغي".

وقالت روسيا إنها ستنتقم لمقتل كيريلوف.