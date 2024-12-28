زلزال قوي يضرب اليابان ولا تحذير من تسونامي

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بقوة 1ر5 درجات ضرب شمال شرق اليابان في وقت مبكر من صباح اليوم السبت مع شعور قوي بهزات في مقاطعتي مياجي وفوكوشيما، ولكن لم يتم إصدار تحذير من موجات مد عالية (تسونامي).

وقالت وكالة الأرصاد إن الزلزال الذي وقع الساعة 4:10 صباحا بالتوقيت المحلي بلغت قوته 4 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني المكون من 7 درجات في جزء من المقاطعتين، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

كانت مناطق في نفس المنطقة قد دُمرت بسبب زلزال بقوة 0ر9 درجات وتسونامي هائل في مارس عام 2011.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

ووفقا لشركات المرافق، لم يتم رصد أي اضطرابات في أداء محطات الطاقة النووية في المنطقة بعد الزلزال.

وقع الزلزال قبالة مقاطعة فوكوشيما على عمق نحو 40 كيلومترا.