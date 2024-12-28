الحزب الحاكم في كوريا: عزل هان دوك سو "باطل ولاغ"

ذكر حزب قوة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية أن عزل البرلمان، الذي تقوده المعارضة لرئيس الوزراء هان دوك سو "باطل ولاغ".

وفي بيان صدر اليوم السبت، قالت المتحدثة باسم الحزب، سيو جي يونغ إن عزل هان فشل في تلبية المتطلبات والنصاب القانوني، وسط الدفع المتسرع من جانب المعارضة للعزل، حسب شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وأدان الحزب بقوة محاولات الحزب الديمقراطي المعارض تجاه انهيار الحكومة.

وانتقد سيو رئيس الجمعية الوطنية(البرلمان)، وو وون شيك، لتطبيق نصابا قانونيا أقل لعزل رئيس الوزراء هان، والذي صنفه كعضو في الحكومة بدلا من القائم بأعمال الرئيس.

وأضافت أن هذا مهد لطريق لإضعاف الإدارة وتقويض الفصل بين السلطات القانونية والتنفيذية والقضائية.