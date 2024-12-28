ماسك في الواجهة .. إصلاحات الهجرة تثير انقسامات في معسكر ترامب

في تطور جديد، اشتبك أنصار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مع إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي وحلفائهما من شركات التكنولوجيا حول قضية الهجرة.

يقف ماسك وحلفاؤه في وادي السيليكون مدافعين عن إصلاحات الهجرة القائمة على الجدارة، بينما يرى أنصار ترامب المتعصبون أن هذه المواقف تمثل خيانة لمثلهم الشعبوية.

ظهرت الانقسامات داخل معسكر "اجعل أمريكا عظيمة مجددًا" بعد تعيين سريرام كريشنان، رجل الأعمال الهندي الأصل وحليف ماسك، مسؤولًا عن سياسة الذكاء الاصطناعي في إدارة ترامب المرتقبة القادمة، وفقا لموقع ndtv.

استعاد أنصار ترامب تصريحات كريشنان السابقة التي دعت إلى إزالة القيود المفروضة على البطاقات الخضراء للمهاجرين المهرة، ما أثار عاصفة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وصفت لورا لومر، المعلقة اليمينية المتطرفة، تعيين كريشنان بأنه “مقلق للغاية”. وأدى انتقادها، الذي اتسع على منصة التواصل الاجتماعي X التابعة لماسك، إلى تمهيد الطريق لمواجهة بين الفصيلين.

ماسك ورؤية وادي السيليكون

دافع ماسك، الذي هاجر إلى الولايات المتحدة بتأشيرة H-1B، (هي تأشيرة عمل مؤقتة في الولايات المتحدة مخصصة للعمال الأجانب في المهن المتخصصة التي تتطلب معرفة نظرية أو تقنية متقدمة. تشمل هذه المهن مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات، الهندسة، الطب، والعلوم) دافع باستمرار عن فكرة جذب أفضل المواهب العالمية.

ويؤكد ماسك أن الهيمنة التكنولوجية والاقتصادية لأمريكا تعتمد على قدرتها على تجنيد أفضل العقول في جميع أنحاء العالم، وكتب على موقع X: “إذا كنت تريد لفريقك أن يفوز بالبطولة، فأنت بحاجة إلى تجنيد أفضل المواهب أينما كانوا”.

ردد فيفيك راماسوامي، الرئيس المشارك الجديد لوزارة كفاءة الحكومة الذي عينه ترامب، آراء ماسك، وزعم راماسوامي، وهو ابن مهاجرين من أصول هندية، أن الثقافة الأمريكية احتفلت منذ فترة طويلة بالمتوسط على حساب التميز.

وكتب على موقع “إكس”: "إن الثقافة التي تحتفي بملكة الحفل الراقص على حساب بطل أولمبياد الرياضيات… لن تنتج أفضل المهندسين".

رد الفعل الشعبوي

لكن هذه المواقف أثارت ردود فعل عنيفة من جانب أنصار ترامب الأكثر ولاءً، واتهمت لومر، إلى جانب شخصيات من أقصى اليمين مثل آن كولتر والنائب السابق مات غيتز، ماسك وراماسوامي بتقويض العمال الأمريكيين.

اتهم أحد المنشورات المنتشرة على موقع إكس كريشنان بأنه عميل "الهند أولاً" وهدفه "استبدال العمال الأمريكيين".

كما انضمت نيكي هيلي، السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، إلى المعركة، مؤكدة على أن الولايات المتحدة ينبغي لها أن تعطي الأولوية للاستثمار في المواهب الأمريكية. وكتبت على صفحتها على فيسبوك: “لا يوجد خطأ في العمال الأمريكيين أو في الثقافة الأمريكية”، في تحدٍ لانتقادات راماسوامي.

يزيد من الارتباك الحاصل موقف ترامب المتناقض بشأن الهجرة، ففي حين فرضت إدارته الأولى قيوداً كبيرة على تأشيرات H-1B، فإن تصريحاته الأخيرة أشارت إلى نهج أكثر ليونة، فخلال مقابلة على البودكاست في وقت سابق من هذا العام، أعرب ترامب عن دعمه لمنح البطاقات الخضراء للخريجين الأجانب من الجامعات الأمريكية. وقد ترك هذا التحول العديد من أفراد قاعدته في حالة من عدم اليقين بشأن الاتجاه المستقبلي لسياساته في مجال الهجرة.