بريطانيا تعتزم مساعدة الجنود الأوكرانيين على تحمل ضغط القتال

تعتزم بريطانيا زيادة جهودها للمساعدة في تدريب الجنود الأوكرانيين على تحمل ضغط القتال.

وقالت وزارة الدفاع إنها تتوقع أن يحضر 180 قائدا أوكرانيا الدورة الخاصة بتحمل ضغوط القتال، التي يقدمها متخصصون في الجيش البريطاني، في عام 2025 مقارنة بـ100 قائد حضروا الدورة في عام 2024.

وسيتولى ممارسو المرونة العقلية أثناء القتال، المعروفون رسميا باسم مشغلي التحكم في الإجهاد، مسؤولية مساعدة جنودهم على الخطوط الأمامية.

وتتضمن الدورة التي تستمر خمسة أسابيع تدريس أساليب إدارة صدمات المعركة، مثل طريقة من ست خطوات لمساعدة شخص يعاني من الإجهاد الحاد على العودة إلى حالة العمل في أقل من دقيقة.

وتتضمن الدورة أيضا إدارة خطر الصدمات ومساعدة الجنود على إيجاد دعم سريري في أعقاب القتال.