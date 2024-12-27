ناج من طائرة أذربيجان المنكوبة يروي تفاصيل الكارثة

قال أحد ركاب طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية التي تحطمت في كازاخستان إنه سمع دوي انفجار قوي لدى اقتراب الطائرة من وجهتها في مدينة جروزني الواقعة في جنوب روسيا.

وتحطمت طائرة الرحلة جيه2-8243 يوم الأربعاء بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان بعد أن حولت مسارها من منطقة في جنوب روسيا تنتشر فيها أنظمة الدفاع الجوي التي تُستخدم في إسقاط الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وقال سوبهونكول رحيموف أحد الركاب لرويترز من المستشفى "بعد الانفجار.. اعتقدت أن الطائرة ستتحطم"، مضيفا أنه بدأ في الدعاء والاستعداد للموت بعد سماع دوي انفجار.

ولقي ما لا يقل عن 38 شخصا حتفهم في هذه الواقعة، بينما نجا 29 شخصا.

وقالت روسيا إنه من الضروري انتظار انتهاء التحقيق الرسمي من أجل معرفة ما حدث للطائرة.

وقالت أربعة مصادر مطلعة على النتائج الأولية للتحقيق الذي تجريه أذربيجان لرويترز أمس الخميس إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت الطائرة بالخطأ.

وقال رحيموف إن الطائرة بدأت في الترنح بعد دوي الانفجار.

وأضاف "لقد بدا الأمر كما لو كانت في حالة سكر".

وكانت الطائرة إمبراير انطلقت من باكو عاصمة أذربيجان إلى جروزني في جمهورية الشيشان بجنوب روسيا، قبل أن تنحرف عن مسارها مئات الأميال قبالة بحر قزوين.

وردا على سؤال بشأن ما أثير عن أن الدفاعات الجوية الروسية هي التي أسقطت الطائرة عن طريق الخطأ، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة إنه ليس لديه معلومات إضافية وإنه لا يريد تقديم أي تقييمات لحين ورود نتائج التحقيقات الرسمية.