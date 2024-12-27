رئيس نقابة الشرطة: ألمانيا لديها مشكلة مع جرائم السكاكين

في إطار مكافحة جرائم الطعن، طالبت نقابة الشرطة الألمانية بمزيد من المراقبة عبر الفيديو في الأماكن العامة.

وقال رئيس النقابة، يوخن كوبلكه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه بالإضافة إلى ذلك ينبغي استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي بصورة أكبر، وأضاف: "ألمانيا لديها مشكلة مع جرائم السكاكين".

وقال كوبلكه: "الساسة يفتقرون بشكل متزايد إلى الأفكار في مكافحة هذه الظاهرة"، مضيفا أن مكافحتها تتطلب المزيد من الأموال، مشيرا إلى أنه من أجل تعزيز الوقاية وتجنب المخاطر، تحتاج الشرطة إلى المزيد من الموظفين ومعدات أفضل. وفي عام 2023 سجلت الشرطة في ألمانيا 8951 حالة إصابة جسدية خطيرة استخدم فيها السكين خلال جرائم عنف أو تهديد.

ولا تتوفر حاليا أرقام بالنسبة لعام 2024 الذي أوشك على الانتهاء. وقال كوبلكه: "السكاكين رخيصة للغاية ويسهل شراؤها. هذا يسبب لنا في الشرطة قلقا كبيرا"، مضيفا أن المواطنين في ألمانيا لا يشعرون بالأمان بسبب جرائم السكاكين.

وعقب الهجوم الدموي بسكين الذي وقع في مدينة زولينجن بولاية شمال الراين-ويستفاليا في أغسطس الماضي،قررت الحكومة الألمانية ما يسمى بالحزمة الأمنية، والتي وافق البرلمان الاتحادي (بوندستاج) عليها، بينما أوقف مجلس الولايات (بوندسرات) جزءا منها، إلا أنه تم إقرار تشديد قانون حيازة الأسلحة، والذي ينص الآن على سبيل المثال على أن الحظر المفروض على حيازة أسلحة في المهرجانات الشعبية أو الفعاليات الرياضية ينطبق أيضا بوضوح على السكاكين.