الدفاعات الجوية الروسية تسقط 13 طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مناطق.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع خمس طائرات مسيرة فوق أراضي منطقة بريانسك، وثلاثا فوق أراضي منطقة كورسك، واثنتين فوق كل من أراضي منطقتي بيلجورود وتولا وواحدة فوق أراضي منطقة أستراخان"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ويأتي الهجوم الأوكراني بعد موجة كبيرة من الهجمات الروسية أول أمس الأربعاء أسفرت عن انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في أوكرانيا، حسبما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.