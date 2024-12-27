الصين تدشن أول سفينة هجومية برمائية من طراز 076

دشنت الصين اليوم الجمعة أول سفنها الهجومية البرمائية من الجيل الجديد من طراز 076 ""، وذلك في بلدية شانغهاي بشرقي البلاد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن السفينة سميت على اسم مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، وتم إنزال السفينة الجديدة المطورة بشكل مستقل إلى الماء خلال حفل التدشين والتسمية، فيما تم إطلاق الرقم 51 على هيكلها.

ويوجد بالسفينة تقنيات مبتكرة مما يمكنها من حمل الطائرات ذات الأجنحة الثابتة، والمروحيات والمعدات البرمائية وبصفتها سفينة هجومية برمائية من الجيل الجديد للبحرية الصينية،

ستلعب سيتشوان دورا رئيسيا في تعزيز تحول البحرية الصينية وتحسين قدراتها القتالية في البحار البعيدة، وفقا لمسؤولي البحرية.

وبعد تدشينها، ستخضع السفينة لسلسلة من الاختبارات المعدة، بما في ذلك تشغيل المعدات، واختبارات الرسو، والتجارب البحرية.