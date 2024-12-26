هجوم أوكراني بالمسيرات يقطع الكهرباء عن عدة بلدات بمنطقة بيلجورود الروسية

قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، مساء أمس الأربعاء، إن هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية على المنطقة، الواقعة بالقرب من الحدود الأوكرانية، ألحق أضرارا بخط كهرباء، مما ترك سكان عدة بلدات صغيرة من دون كهرباء.

وأضاف جلادكوف، عبر تطبيق تليجرام، أن الهجوم استهدف منطقة جرايفورون، مما دفع إلى إعلان حالة التأهب الجوي بشكل مؤقت في جميع أنحاء المنطقة.

ويأتي الهجوم الأوكراني بعد موجة كبيرة من الهجمات الروسية أمس الأربعاء أسفرت عن انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في أوكرانيا، حسبما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأدان الرئيس الأمريكي جو بايدن الهجمات التي شنتها روسيا في الساعات الأولى من عيد الميلاد، ووصفها بأنها "هجوم شنيع" يستهدف حرمان الأوكرانيين من الوصول إلى التدفئة والكهرباء خلال فصل الشتاء وتعريض سلامة شبكة الكهرباء الأوكرانية للخطر.

وقال بايدن، في بيان أمس الأربعاء، "دعوني أكون واضحا: يستحق الشعب الأوكراني أن يعيش في سلام وأمان".

وتعاني أوكرانيا من الشتاء الثالث خلال الحرب. ومنذ فبراير2022 تدافع أوكرانيا عن البلاد بمساعدة من الحلفاء الغربيين ضد الحرب الروسية الشامل.

واستهدفت روسيا، مرارا وتكرارا على مدار الحرب، نظام الطاقة في أوكرانيا.