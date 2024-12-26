زيادة معدل المواليد في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة منذ 14 عاماً

أظهرت بيانات اليوم الخميس زيادة معدل المواليد في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة له منذ 14 عاما في أكتوبر، حيث تكافح البلاد لمواجهة التغيرات الديموغرافية القاتمة التي يفرضها معدل المواليد المنخفض للغاية والشيخوخة السريعة.

وولد ما مجموعه 21398 طفلا في أكتوبر، بزيادة4ر13 % عن 18878 طفلا في العام السابق، وفقا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية.

وأشارت وكالة يونهاب للأنباء إلى أن ذلك يمثل أكبر زيادة على أساس سنوي منذ نوفمبر 2010، عندما ارتفع عدد المواليد بنسبة 5ر17%.

وفي الوقت نفسه، انخفض عدد الوفيات بنسبة2ر3% على أساس سنوي ليصل إلى 29819 حالة في أكتوبر.

وعليه، سجلت كوريا الجنوبية انخفاضا طبيعيا في عدد السكان بنسبة8421 شخصا في الشهر.

واستمر عدد الوفيات في تجاوز عدد المواليد الجدد منذ الربع الأخير من عام 2019.