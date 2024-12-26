الخطوط الجوية اليابانية تتعرض لهجوم إلكتروني يؤجل بعض رحلاتها

قالت شركة الخطوط الجوية اليابانية اليوم الخميس إنها تعرضت لهجوم إلكتروني تسبب في تأجيل بعض رحلاتها الداخلية والدولية.

وأوضحت الشركة أن الهجوم بدأ في الساعة 7024 صباحا (2224 بتوقيت جرينتش) وأثر على أنظمتها الداخلية والخارجية.

وأضافت أنها أوقفت مؤقتا جهاز التوجيه الذي تسبب في حدوث أعطال في الأنظمة، وعلقت بيع تذاكر رحلات تقلع اليوم الخميس.

وقال متحدث باسم شركة (خطوط طيران أول نيبون) القابضة، وهي أيضا أحد أكبر شركات الطيران في اليابان، إنه لم تلاحَظ أي مؤشرات على تعرض أنظمة الشركة لهجوم.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أوقفت شركة الخطوط الجوية الأمريكية أميركان إيرلاينز جميع رحلاتها لمدة ساعة، مما أدى إلى اضطراب في رحلات سفر الآلاف من الركاب قبل عطلة عيد الميلاد، وذلك بسبب خلل فني يتعلق بأجهزة الشبكة الخاصة بها.