للعام الثاني على التوالي.. درجات الحرارة تواصل الارتفاع القياسي في اليابان

من المرجح أن يسجل متوسط درجة الحرارة في اليابان في عام 2024 ارتفاعا قياسيا للعام الثاني على التوالي، حسبما أظهرت الأرقام الأولية الصادرة عن وكالة الطقس اليوم الأربعاء.

وكان متوسط درجة الحرارة حتى نوفمبر أكثر دفئا بمقدار 64ر1 درجة مئوية من المتوسط السنوي لفترة 30 عاما حتى عام 2020، مسجلا أعلى مستوى منذ أن بدأت الوكالة في إصدار البيانات عام 1898 وأعلى من متوسط العام الماضي، الذي تجاوز المتوسط بمقدار29ر1 درجة مئوية.

وأرجعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ارتفاع درجات الحرارة إلى الهواء الدافئ الذي جلبته الرياح الغربية التي اتجهت شمالا أكثر من المعتاد بالإضافة إلى تأثيرات الاحتباس الحراري، حسبما ذكرت وكالة كيودو للأنباء.

وقال مسؤول في وكالة الأرصاد الجوية: "يمكن القول إن درجات الحرارة كانت مرتفعة بشكل غير طبيعي".

وواصلت درجات الحرارة في اليابان الارتفاع في السنوات الأخيرة، حيث كانت السنوات الخمس بين عامي 2019 و2023 هي الأعلى حرارة.