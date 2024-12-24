تجول بمسدس بلاستيكي.. رجل يثير الذعر بين المارة في ألمانيا

بعد تجوله بمسدس بلاستيكي في وسط مدينة هاملن شمالي ألمانيا تسبب رجل فى إثارة الذعر بين المارة قبل أن توقفه الشرطة في النهاية.

وأوضحت متحدثة باسم الشرطة أن الرجل (23 عاما) كان يسير ظهر اليوم الثلاثاء عبر منطقة المشاة المزدحمة، والتي تضم أيضًا سوق عيد الميلاد، لكن السوق كان مغلقًا في ذلك الوقت.

وأضافت المتحدثة أن الرجل لم يهدد أحدًا بالسلاح ولم يكن هناك تهديد ملموس مشيرة إلى أن المسدس البلاستيكي عبارة عن سلاح لعبة يبدو وكأنه سلاح حقيقي. وأشارت إلى أن الشرطة قامت بعملية انتشار بقوات كبيرة بسبب الحادثة في عشية عيد الميلاد، وذلك بعد أن تلقت عدة بلاغات من المارة. وأفادت المتحدثة بأنه تم اقتياد الرجل إلى مركز الشرطة ثم أُدخل إلى مستشفى للأمراض النفسية.