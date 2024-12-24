ميلوني تتعهد بمواصلة سياستها المثيرة للجدل بشأن مراكز استقبال المهاجرين

تعهدت الحكومة اليمينية الإيطالية برئاسة رئيسة الوزراء، جورجا ميلوني، بالإبقاء على مراكز استقبال المهاجرين المثيرة للجدل في ألبانيا على الرغم من عدة هزائم قانونية.

وفي بيان عقب اجتماع عقد بين ميلوني وعدد من الوزراء، أكدت الحكومة الإيطالية "العزم الراسخ" على مواصلة العمل على "ما يسمى بالحلول المبتكرة لظاهرة الهجرة".

وأحبطت المحاكم الإيطالية مرتين سياسة ميلوني التي تقضي بأن يتم البت في طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط في ألبانيا. وبرر القضاة في البداية رفضهم لهذا الإجراء على أساس أن المهاجرين، الذين تم إرسالهم إلى ألبانيا بعدما انتشلتهم سفن إيطالية من البحر المتوسط​، ليسوا من دول آمنة.

ثم ردت ميلوني بإصدار مرسوم يتضمن قائمة من 19 دولة تم الإعلان عنها كدول آمنة.

وقضت المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، بأن القضاة لا يمكنهم إلغاء سياسة الحكومة بشأن تصنيف بعض الدول كدول آمنة، على الرغم من أنه يمكنهم الطعن في القرار على أساس كل حالة على حدة.