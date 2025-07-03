إندونيسيا توقف مؤقتا البحث عن 30 مفقودا فى حادثة غرق عبارة

قالت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية اليوم الخميس إن فرق الإنقاذ أوقفت مؤقتا البحث عن 30 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد غرق عبارة تقل 65 شخصا قرب جزيرة بالي، مما أسفر حتى الآن عن تأكيد مقتل ستة.

وأضافت الوكالة أن العبارة (تونو براتاما جايا) غرقت بعد نصف ساعة تقريبا من مغادرتها ميناء بانيوانجي بإقليم جاوة الشرقية في طريقها إلى بالي في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

وقال نانانغ سيجيت مدير وكالة الإنقاذ في جاوة الشرقية لرويترز إن فرق الإنقاذ أوقفت البحث مساء اليوم الخميس بسبب "تعذر الرؤية"، مضيفا أن الفرق تمكنت من إنقاذ وانتشال 29 شخصا حتى الآن.

وأضاف أن العملية ستستأنف صباح غد الجمعة، مع نشر أكثر من 160 منقذا بما في ذلك نشر أفراد من الشرطة والجيش، لاستكمال عملية البحث بدعم من أربع سفن وعدة طائرات هليكوبتر.

وذكرت الوكالة أن العبارة كانت تقل 53 راكبا وطاقما مؤلفا من 12 فردا، بالإضافة إلى 22 مركبة. وأشارت وزارة النقل الإندونيسية إلى أن العبارة قادرة على حمل 67 شخصا و25 مركبة.

وقالت الوكالة إن التيارات القوية والرياح عرقلت جهود البحث عن المفقودين صباح اليوم الخميس.

وقال شاب من الناجين فقد والده لرويترز إن العبارة بدأت فجأة في الغرق والتمايل، مما تسبب في حالة من الذعر بين جميع الركاب الذين هرعوا إلى سترات النجاة. ومن الشائع استخدام العبارات للنقل في إندونيسيا المؤلفة من أرخبيل يضم أكثر من 17 ألف جزيرة.

ووقوع الحوادث شائع أيضا لأن التراخي في تطبيق معايير السلامة غالبا ما يسمح للسفن بالحمولة الزائدة دون معدات إنقاذ مناسبة. وانقلبت عبارة صغيرة عام 2023 قرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية لتحصد أرواح 15 شخصا على الأقل.